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أخبار العالم

بعد تفجير مطار عدن.. إجراء عاجل من السعودية

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:02 م
تفجير مطار عدن
تفجير مطار عدن
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مـيــــس رضـــا
باشر فريق عمل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يتضمن استشاريين ومقاولين وخبراء فنيين تم إعداده على وجه السرعة، عمليات إصلاح المناطق المتأثرة في مطار عدن إثر ما خلفه الإنفجار الذى وقع الأربعاء مخلفًا وراءه ضحايا ومصابين. 

ويجري الفريق إعمار من بنى تحتية، وأعمال كهربائية وميكانيكية وصحية، لإعادة تشغيل المطار دعمًا لقطاع النقل في اليمن وذلك بعد التنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.


وبعد دقائق من هبوط طائرة تقل الحكومة اليمنية الجدديدة في مطار عدن وقع انفجار الأربعاء، ضخم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونفت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم ، فيما اكدت الحكومة الجديدة أن أحدا من أعضائها لم يصب في الهجوم.


وتم انقاذ الوزراء اليمنيين وإخراجهم لمنطقه آمنه خلال 4 دقائق فقط بشجاعة وجسارة على يد كتيبة 85 ووحوش الكتيبة 66 و 62" السعودية.
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