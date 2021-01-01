أستاذ ميكروبيولوجي: مناعة لقاح كورونا تستمر عامين

كشف الدكتور رامي كرم، رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، تفاصيل جديدة بشأن لقاحات فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال كرم، في مداخلة هاتفية لقتاة "dmc"، اليوم الجمعة، إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن المناعة التي يوفرها لقاح "كوفيد 19" قد تستمر لمدة عامين، مضيفا أن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يكون هناك جرعات تنشيطية خلال هذه الفترة.





وأضاف رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن فاعلية لقاحات كورونا المطروحة تتراوح من 80 إلى 95%، لافتا إلى أنه بعد شهور نسبة الحماية الحقيقية التي سيوفرها اللقاح سيتم تحديدها.





وعن لقاح "سينوفارم"، أوضح أن آلية تصنيعه معروفة، وموجودة في لقاحات أخرى تعاملنا معها، منوها بأن تأخر الصين في الانتهاء من تجارب اللقاح سببه أن الحالات المصابة هناك أصبحت قليلة جدا.



