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حوادث

طلبوا فدية 500 ألف جنيه.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء طالب بسوهاج

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:40 م
اختطاف
اختطاف
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز اختطاف طالب بسوهاج.

تبلغ لقسم طهطا أمن سوهاج من تاجر 21 سنه مقيم دائرة القسم بتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول وطلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فقام بإرسال شقيقه طالب 18 سنه لوزنها إلا أنه لم يعد .

وورود رسالة على هاتف عم المُبلغ تاجر  ٤٢ سنه مقيم ببندر طهطا مضمونها احتجازه لدى مجهولين اعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى قيام خمسة ( ثلاثة عمال و عاطلان ) باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين منهما .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - مسدس صوت) وتحرير المجني عليه .

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر عامل منهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه وأتفق مع باقي المتهمين "تربطهم به علاقة صداقة" لتنفيذ مخططه.

أضاف المتهم المذكور بقيامه بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان قام المتهمين بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
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