وزير الأوقاف ينفي غلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

نفى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول غلق 12 مسجدا على مستوى الجمهورية بسبب فيروس كورونا .





أكد جمعة في تصريحات لـ صدى البلد أن ما لم ينشر على موقع الوزارة أو تصريح من وزير الأوقاف أو المتحدث الرسمي للوزارة فهو عار تمامًا عن الصحة.





وكانت قد نشرت بعض المواقع تقريرا عن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية، إلى 12 مسجد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تم إغلاق مسجد بالقاهرة وهو مسجد النور بالعباسية ومسجدين بالجيزة بسبب أداء صلاة جنازة بالمخالفة للقرارات، كذلك مخالفات بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة.





تفقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد صلاة الجمعة مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بورسعيد والذي يتم تجديده ورفع كفاءته على نفقة المحافظة وبإشراف وزارة الأوقاف، تمهيدًا لافتتاحه عقب انتهاء تجديده.





كما قام وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد بتفقد مسجد “القدر” بعد رفع كفاءته أيضا جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف أهالي محافظة بورسعيد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.





وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ محافظ بورسعيد، لقاء، اليوم، مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين والأستاذ عادل اللمعي اعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين والأستاذ حسن عمار اعضاء مجلس النواب





وتطرق اللقاء للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين، وما حققته الدولة من إنجازات رغم مواجهتها للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.



