شاب يمزق شقيقته ويتخلص من جثتها بصحراء أكتوبر





واشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان شابا يقطن بمنطقة المنيب اصيب بحالة غضب شديدة نتيجة تداول سيرة شقيقته بين اهالي المنطقة حتى قامت زوجته بمعايرته بسلوك شقيقته.





اضافت التحريات ان المجني عليها مطلقة وتتردد اقوال حول سوء سلوكها وقرر المتهم التخلص منها فاصطحبها من منطقة المنيب حتى اكتوبر بحجة مرافقته لشراء شيء وعندما وصلا لمكان ناء في اكتوبر اخرج سكينا من بين طيات ملابسه وسدد لشقيقته عدة طعنات ما ادي لمقتلها في الحال وترك جثتها وفر هاربا.





عثرت مباحث اكتوبر على الجثة وبتشكيل فريق بحث واجراء التحريات نجحت مباحث الجيزة في حل لغز الجريمة والقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.



كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات قتل شاب لشقيقته والقاء جثتها في صحراء اكتوبر حيث تبين ان معايرة المتهم بسوء سلوك شقيقته دفعه لارتكاب الجريمة.