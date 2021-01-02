غسالة تتسبب في وفاة ربة منزل بالدقهلية

لقيت عجوز، مصرعها، إثر تعرضها لصعق بالتيار الكهربي خلال استخدامها للغسالة داخل منزلها في مدينة المطرية بالدقهلية .





وورد اخطار لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من محمد محمد حسن شرودة، 82 عاما صياد ومقيم بمنطقة العقبيين، يفيد بوفاة زوجته بصعق كهربي داخل مسكنهما.





وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه حال قيام زوجة المبلغ وتدعي"أمينة.ر.م.ا"،71 عاما ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان بغسل الملابس باستخدام الغسالة الكهربائية بالمنزل صعقها التيار الكهربائي مما أدي الى وفاتها فى الحال .





وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.



