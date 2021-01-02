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ديني

وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

السبت 02/يناير/2021 - 07:52 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 2/1/2021م إيقاف الآتية أسماؤهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات ، وهم :
1. محمود محمد أحمد عدس – المدير الإداري بمديرية أوقاف البحيرة .
2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبو السعود – كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة .
3. خالد كمال هلالي هلالي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.
4. عبد الحليم محمد عبد الحليم – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة .
5. كارم عبد النبي حسن تهامي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة 

من ناحية أخرى نفى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول غلق 12 مسجدا على مستوى الجمهورية بسبب فيروس كورونا .

أكد جمعة في تصريحات لـ صدى البلد أن ما لم ينشر على موقع الوزارة أو تصريح من وزير الأوقاف أو المتحدث الرسمي للوزارة فهو عار تمامًا عن الصحة.

وكانت قد نشرت بعض المواقع تقريرا عن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية،  إلى 12 مسجد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تم إغلاق مسجد بالقاهرة وهو مسجد النور بالعباسية ومسجدين بالجيزة بسبب أداء صلاة جنازة بالمخالفة للقرارات، كذلك مخالفات بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة.
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