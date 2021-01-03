التعليم العالي: لدينا القدرة على رفع عدد مستشفيات العزل إلى 50 مستشفى.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، كان يوجد 31 مستشفى جامعي مخصصة لاستقبال حالات كورونا، ووصلوا إلى 15 مستشفى حتى نهاية الموجة الأولى.





وأضاف " حسام عبد الغفار " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه مع بداية الموجة الثانية، زايد عدد المستشفيات المخصصة لحالات كورونا مرة أُخرى، وأصبح الآن حوالى 29 مستشفى، مؤكدًا أن السعة الاستيعابية للمستشفيات جاهزة لاستقبال الحالات .





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: لدينا القدرة لرفع عدد المستشفيات المخصصة كاملةً لاستقبال حالات كورونا ، إلى 50 مستشفى ، ولكن الوضع الحالي يستدعى 29 مستشفى فقط ، بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في بعض المستشفيات الأُخرى .





وأوضح " عبد الغفار " ، أنه روعي توفير علاج وكشف لأصحاب الامراض الأُخرى ، والذين يعانون من أمراض مزمنة.





وأكد ، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوقت الحالي ، هو ما جعلنا نتخذ العديد من الإجراءات والقرارات والأساليب الصحية من أجل الوصول لبيئة تعليمية آمنة ، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك تعليم ولكن في بيئة صحية آمنة .