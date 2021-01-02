بسبب بن شرقي.. مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لـ إنبي |فيديو

دخل مدحت عبد الهادي المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة مع مجدي علام المدرب العام المساعد لنادي إنبي خلال مباراة الفريقين التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح القلعة البيضاء.





وجاءت المشادة بين مدحت عبد الهادي ومجدي علام بسبب مهاجمة الأخير لأشراف بن شرقي لاعب نادي الزمالك خلال اللقاء إلا أن عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، أنهى الأمر واعتذر للجهاز الفني لنادي إنبي، بقيادة حلمى طولان.



