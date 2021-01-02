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رياضة

بسبب بن شرقي.. مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لـ إنبي |فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 11:21 م
مشادة بين مسئولي
مشادة بين مسئولي الزمالك وإنبي
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حسام الحارتي
دخل مدحت عبد الهادي المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة مع مجدي علام المدرب العام المساعد لنادي إنبي خلال مباراة الفريقين التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح القلعة البيضاء.

وجاءت المشادة بين مدحت عبد الهادي ومجدي علام بسبب مهاجمة الأخير لأشراف بن شرقي لاعب نادي الزمالك خلال اللقاء إلا أن عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، أنهى الأمر واعتذر للجهاز الفني لنادي إنبي، بقيادة حلمى طولان.

حقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

خاض الزمالك لقاء انبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركة جزاء سجل منها الهدف الأول.

جرت محاولات من جانب كريم فؤاد ووضحت خطورته على الخطوط الخلفية عبر إرساله تمريرات متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك وفشل زملائه خاصة محمد المرسي فى ترجمتها لأهداف فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

واختلف الأمر معه فى الشوط الثاني وامتلك الفريق البترولى زمام الأمور وشنوا هجمات ضارية على دفاعات الفارس الأبيض شارك خلالها رامي صبرى فى تسجيل هدف انبي الوحيد من خطا مشترك بين حارس الزمالك وزملائه المدافعين.

وتصدر فريق الجونة بعد لقاء الليلة ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة فيما حل النادى الأهلي وصيفا برصيد 10 نقاط والزماللك فى المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المارد الأحمر.

وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.
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