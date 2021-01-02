بعد قرارات الحكومة.. إلغاء دورة الإبداع بتربية موسيقية حلوان.. واتحاد طلاب الجامعة يطلق مسابقات اون لاين

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- بعد قرارت وقف الدراسة.. إلغاء دورة الإبداع بتربية موسيقية حلوان

أعلن مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الغاء الدورة التدريبية والتى كانت سوف تستمر لمدة ثلاث شهور (يناير- فبراير - مارس) .





وقال المركز أنه قد تقرر الغاء الدورة التدريبية بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء يوقف الدراسة داخل الجامعات والكليات واستمرارها بنظام التعليم عن بعد، ولم يحدد المركز بعد موعد آخر لتنظيم دورة الابداع الموسيقى .



