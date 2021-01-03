حفيد طلعت حرب فى ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

استقبل اليوم الأحد الدكتور اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، محمود نبيل إبراهيم ( حفيد طلعت حرب باشا) الخبير المصرفي الدولى ، وذلك في إطار احتفالات المركز، بمرور مائة عام على تأسيس بنك مصر تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة.

وقام الدكتور اشرف مؤنس، باهدائه درع المركز وشهادة تقدير تكريما لاسم طلعت حرب، والذى كان له اسهامات بارزة فى الاقتصاد المصرى، على رأسها تأسيس بنك مصر في عام 1920 كأول بنك مصرى مملوك بالكامل للمصريين.



وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف مؤنس ، على أهمية دور طلعت حرب فى الاقتصاد المصرى، و بنك مصر وما يملكه من تاريخ من الإنجازات والاسهامات الجليلة في الاقتصاد المصري منذ بداية تأسيسه ، حيث ساهم فى انشاء العشرات من الشركات والمصانع في مختلف المجالات ، والتي تحمل اسم مصر لدعم الاقتصاد المصري وتحريره من التبعية الأجنبية، مما كان له بالغ الأثر في النهوض بالاقتصاد المصرى.

