حفيد طلعت حرب فى ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

استقبل اليوم الأحد الدكتور اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، محمود نبيل إبراهيم ( حفيد طلعت حرب باشا) الخبير المصرفي الدولى ، وذلك في إطار احتفالات المركز، بمرور مائة عام على تأسيس بنك مصر تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة.
وقام الدكتور اشرف مؤنس، باهدائه درع المركز وشهادة تقدير تكريما لاسم طلعت حرب، والذى كان له اسهامات بارزة فى الاقتصاد المصرى، على رأسها تأسيس بنك مصر في عام 1920 كأول بنك مصرى مملوك بالكامل للمصريين.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف مؤنس ، على أهمية دور طلعت حرب فى الاقتصاد المصرى، و بنك مصر وما يملكه من تاريخ من الإنجازات والاسهامات الجليلة في الاقتصاد المصري منذ بداية تأسيسه ، حيث ساهم فى انشاء العشرات من الشركات والمصانع في مختلف المجالات ، والتي تحمل اسم مصر لدعم الاقتصاد المصري وتحريره من التبعية الأجنبية، مما كان له بالغ الأثر في النهوض بالاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك حاليا يمتلك كوادر مميزة مما أهله للحصول على المركز الخامس عشر كأفضل سوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2019، كما حصل على شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية (PCI DSS). كذلك حصل مؤخرًا على جائزة أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في أعوام 2015، و2016، و2017، و2018، و2020. هذا علاوة على العديد من الجوائز الأخرى على مدار تاريخه .
من جانبه ، قدم محمود نبيل إبراهيم ( حفيد طلعت حرب باشا) الشكر لجامعة عين شمس على التكريم، مؤكدًا ان طلعت حرب باشا صاحب تاريخ حافل من الانجازات و نموذج ينبغى أن يتعرف عليه الاجيال القادمة .