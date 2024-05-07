صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح للدكتور النفسي

قال الفنان صدقي صخر، أنه يسعى في حياته أن يكون متسقاً مع النفس من خلال الجلوس مع نفسه كثيراً ومراجعتها بالاضافة للاستعانه بالطبيب النفسي.

وأكد صدقي صخر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه “بسعى أكون متسق مع نفسي من خلال اني اقعد مع نفسي والعلاج النفسي وبروح أخد علاج علاج نفسي. مشيرا إلى أنه لجأت للطبيب النفسي بعد أن عانيت من صدمات في حياتي ومواقف جعلتن أذهب للطبيب النفسي زي حد يموت في العيلة أو يحدث موقف صعب هي مواقف بتخلي الواحد يقف ويحس أنه محتاج مساعدة متخصصة من طبيب مش هيعرف الانسان وقتها يعدي منها بالاعتماد على النفس فقط”.

وتابع الفنان صدقي صخر، "أن الإكئتاب بتاعي خادع مش بيوقف حياتي بل بالعكس بحاول أكمل أزق نفسي أكتر بس بتتعمل بوتيرة كأني إنسان ألي وبفضل اكمل لكن بيبان للي حواليا أن عطائي مش هو وشغفي مش هو".



