عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح للدكتور النفسي

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر

قال  الفنان صدقي صخر،  أنه  يسعى في حياته أن يكون متسقاً مع النفس  من خلال الجلوس مع نفسه كثيراً  ومراجعتها    بالاضافة للاستعانه بالطبيب  النفسي.

 

وأكد صدقي صخر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه “بسعى أكون متسق مع نفسي  من خلال اني اقعد مع نفسي  والعلاج النفسي وبروح   أخد علاج  علاج نفسي. مشيرا إلى أنه لجأت للطبيب النفسي بعد أن عانيت من صدمات في حياتي ومواقف جعلتن أذهب للطبيب النفسي  زي حد يموت في العيلة أو يحدث موقف صعب  هي مواقف  بتخلي الواحد يقف ويحس أنه محتاج مساعدة متخصصة من طبيب مش هيعرف الانسان وقتها  يعدي منها بالاعتماد على النفس فقط”.

 

وتابع الفنان صدقي صخر، "أن  الإكئتاب بتاعي خادع  مش بيوقف حياتي  بل بالعكس بحاول أكمل أزق نفسي  أكتر  بس بتتعمل بوتيرة   كأني إنسان ألي وبفضل اكمل  لكن بيبان  للي حواليا أن عطائي مش هو وشغفي مش هو".


 

صدقي صخر الطبيب النفسى العلاج النفسي الانسان برنامج “كلمة أخيرة”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترشيحاتنا

الخارجية القطرية: وفد يتوجه للقاهرة اليوم لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار

إسرائيل تنشر آليات عسكرية وطائرات تنفذ أحزمة نارية عنيفة على محيط معبر رفح

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

مبعرفش أكون لوحدي.. رأي مفاجئ لـ ياسمين عبدالعزيز في زواجها مرة أخرى

دعاء صلاة الفجر.. 12 كلمة جامعة يغفلها الكثيرون

وفر 40 ألف جنيه.. نيسان صني "سوبر صالون" 2024 كسر زيرو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

فستان منفوش .. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة في شم النسيم

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ