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محافظات

حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. التزام مواطني جنوب سيناء بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات

الأحد 03/يناير/2021 - 05:31 م
الإلتزام بالكمامات
الإلتزام بالكمامات
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ايمن محمد
التزم مواطنو محافظة جنوب سيناء بارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والخاصة، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والأماكن العامة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكثفت قوات الأمن بالمحافظة تواجدها في الميادين والأسواق، والمحاور المرورية، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والجماعي، وأماكن التجمعات، والمحال والكافيهات والمطاعم، حفاظًا على الصحة العامة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، إن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية تجري على مدار اليوم بكافة مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن ، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تنبع من حرص الدولة على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لم يجري رصد اي مخالفات من قبل المواطنين حتى الأن، ويوجد التزام من المواطنين بارتداء الكمامات، الأمر الذى يدل على الوعي وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

من ناحية اخري تفقد النائب الوفدي سيد عوض عضو مجلس النواب برفقته الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وبحضور ياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن تجهيزات مدرسة التمريض بطور سبناط كعزل صحي لمصابي فيروس كورونا بديلا لمستشفي طور سيناء العام التي تخضع للصيانة أو الترميم.

وتابع النائب سيد عوض تجهيز الاقسام المختلفة للعزل الصحي بمدرسة التمريض واطمئن علي الإجراءات  التي اتخذتها مديرية الصحة، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والإطمئنان علي كافة التجهزات اللازمة لإستقبال حالات الإشتباه والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، و تقديم ألدعم المعنوي للأطقم الطبية ومصابي كورونا.

وقال النائب سيد عوض إن هذه الزيارة تأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستكمل وفد الحزب زيارته بتقديم تبرع مالي دعما للأطقم الطبية ومصابي كورونا.

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حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. التزام مواطني جنوب سيناء بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات
حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. التزام مواطني جنوب سيناء بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات
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