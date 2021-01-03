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أخبار العالم

أبو ظبي تسمح بإعادة تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
أبو ظبي تسمح بإعادة
أبو ظبي تسمح بإعادة تقديم الشيشة
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قسم الخارجي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي السماح بتقديم "الشيشة" في الأماكن المصرح بها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كوررونا "كوفيد-19".

وسمحت أبو ظبي بتقديم الشيشة وإعادة مزاولة النشاط في المنشآت المصرح بها، مع الالتزام بالإجراءات مثل تعقيم المبنى  خلال اليوم بشكل دوري مع تخصيص عمال نظافة عن طريق استخدام المعقمات المعتمدة من قبل دائرة الصحة، وإتاحة معقمات الأيدي في كافة الأماكن ومرافق المقهى.

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية في بيان على ضرورة غسل اليدين قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها، واستخدام الشيشة ذات الاستخدام مرة واحدة، وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين.

كما اشترطت رتداء الأقنعة والقفازات لجميع العاملين في جميع الأوقات، وإزالتها فقط عند الجلوس مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول بدون الكمامة، بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل دوري قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها، واستخدام الشيشة من نوع البلاستيك.

وأكدت على ضرورة  وجود مسافة مترين بين كل طاولة في المقهى، والتأكد من ضمان مسافات التباعد بين الزوار في مناطق التدخين، والتأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة التدخين وغير المدخنين، والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ووضع لاصقة على مدخل المحل توضح العدد الأقصى المسموح.

وحثت أبو ظبي  جميع العمال والموظفين على التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بالتنسيق مع دائرة الصحة، وإجراء فحص كوفيد-19 كل 14 يومًا وقياس الحرارة بشكل دوري لجميع العاملين، والمستهلكين، ومنع دخول من تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.

وأوضحت أنه  لا يسمح بتجربة الشيشة قبل التقديم من قبل العاملين مع إمكانية استخدام الأجهزة المخصصة للقيام بعملية الجربة، وأهمية وضع جميع الإرشادات التوعوية بمناطق التدخين، وتشجيع الدفع الإلكتروني. 

وحذرت في بيان أنه في حال عدم التقيد بتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية، فإنه سيتم سحب تصريح الشيشة وتطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك لتعلميات التعميم.
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