هشام نصر يوضح استعدادات مصر لاستضافة مونديال العالم لكرة اليد.. فيديو

قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، إنه تم وضع بنود خاصة بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد بالتنظيم مع الإتحاد الدولى للحفاظ على سلامة اللاعبين والالتزام بالإجراءات الإحترازية، معقبًا بأن مصر ستعطى درس للعالم كله فى كيفية إدارة بطولة فى ظل الظروف الراهنة.





أوضح هشام نصر خلال لقائه فى برنامج"الحياة اليوم"على شاشة "الحياة"، أن كل المقيمين فى الفريق المصرى والفرق المستضافة سيتم عمل لهم مسحة كل 48 ساعة للتأكد من سلامة صحتهم ، لافتًا بأن الفندق الذى سيقيمون فيه يحتوى على غرف عزل وغرفة أشعة وصيدليه خاصة وتوافر أطقم طبية مع كل فريق.





أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، أن الدولة ستقوم بتعقيم الملاعب يوميا حتى إنتهاء البطولة ، لافتا بأنه مسموح للجهور الحضور بنسبة 30% حتى الآن لكن القرار يعود فى النهاية لمنظمة الصحة.





أشار هشام نصر ، إلى أنه أذا تم الموافقة على ال 30 % من الجمهور سيتم تطبيق عليهم الإجراءات الإحترازية والمتابعة من قبل الشباب المتطوعين الذي بلغ عددهم حوالى 600 متطوع ، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا جهد كبير فى التصفيات خاصة فى ظل أزمة كورونا وتوقفهم فترة ثم إعادتهم مرة أخرى للعب.





تابع هشام نصر ، أن مصر قامت بشراء حقوق البث التلفزيونى للمباريات للشرق الأوسط بأكمله، وستذاع المباريات على on sport .