شراكة عالمية.. ما لا تعرفه عن التكنولوجيا الحديثة بجامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية

تعد جامعات المعرفة الدولية The Knowledge Hub " بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة مركزًا تعليميًا متعدد التخصصات، لتقديم برامج دراسية جامعية في مجالات الهندسة والحاسب والتصميم ووسائل الإعلام الرقمية وأمن المعلومات، وذلك من خلال الشراكة مع جامعات عالمية ، حيث تستضيف فرعا لجامعة كوفنتري البريطانية، ومقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة ، مما يوفر تجربة تعليمية محفزة ومثيرة وذات مصداقية بما يساعد على تأهيل وإعداد طلاب المستقبل وتنمية قدراتهم التنافسية .





وفى إطار تطوير خدماتها، قامت" TKH " بنشر أحدث تقنيات الشبكات السلكية واللاسلكية من شركة أروبا Aruba ، وهي شركة Hewlett Packard Enterprise ، حيث تقدم الحلول المناسبه للاستفاده من أحدث أدوات التعلم الرقمي وأنظمة الأمان المتصلة بالحرم الجامعي كما توفر بوابة الكترونية " Guest Portal " ملائمة للوصول السريع والآمن والمراقب إلى الإنترنت وكذاالمستخدمين بالتجوال السهل عبر الحرم الجامعي كذلك تم التخلص من مشكلات أداء الشبكة أو التعليقات السلبية من الموظفين والطلاب ، كما يتيح النظام إدارة مركزية سلسة للشبكات عبر الحرم الجامعي بأكمله.





وقال حسام إسماعيل، رئيس شبكة تكنولوجيا المعلومات فى جامعات المعرفة الدولية " TKH " إن مبادرة المؤسسة الرائدة تتمثل في إنشاء مركز تعليمي متعدد التخصصات يستضيف فروعًا لجامعات دولية عالمية رائدة، حيث يتم تقديم نفس البرامج الأكاديمية المقدمة في الجامعة الأم ، وبالتالي يتم تقديم نفس المؤهلات والدرجات العلمية فهدفنا تزويد الطلاب بنفس جودة الخبرة التى يحصل عليها من الالتحاق بالجامعات العالمية ، بدون الاضطرار للسفر الى الخارج ، وتعد التكنولوجيا عاملًا أساسيًا في تمكين هذه التجارب التعليمية الابتكارية ذات المستوى العالمي.





وأضاف "أنه انطلاقا من قناعتنا من أن سهوله التنقل " Mobility " والاتصال السلس " Pervasive Connectivity " سيكونان عاملين ضروريين لتنفيذ الابتكارات التي تستعد المؤسسة لطرحها،تم اختيار فريق تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة " TKH " شركة " أروبا " كشريك في تكنولوجيا الشبكات.





وتابع:"كنا بحاجة إلى تغطية لاسلكية استثنائية في جميع أنحاء الحرم الجامعي بأكمله" لحماية الهويات الرقمية وأنشطة طلابنا وموظفينا بالاضافة الى أن معيار الأمان أيضًا شكل مطلبًا رئيسيًا وكانت " أروبا " رائدة في الصناعة في كلا المجالين ولديها العديد من التجارب المشهود لها بالنجاح فى المنطقة مع العديد من المؤسسات التعليمية الدولية اذ تضمن لنا حلول " أروبا " في توفير بيئة مرنة وقابلة للتطوير ومبنية على معايير مفتوحة.





وأشار إلى أن المرحلة الأولى من جامعات المعرفة الدوليه " TKH " ، تضم مجموعه من المبانٍي المختلفة تشمل أكثر من 60 فصلًا دراسيًا و20 قاعة محاضرات وورشة عمل و 250 مكتبًا للموظفين بالإضافة إلى مرافق ترفيهية ومناطق مشتركة ، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالجامعات عن كثب مع " أروبا " لتركيب المحولات ونقاط الوصول اللاسلكية Layer 3 switching and wireless Access Points (APs)





وأكد أنه تم اختيار حلولًا قادرة على تطوير تقنيات "Wi-Fi 6 " لأنه يتم تقديم باستمرار أحدث الابتكارات لضمان وصول طلابنا وموظفينا بسرعة إلى أحدث التقنيات الرقمية" ولتوفير وصول آمن لأعضاء هيئة التدريسوالموظفين الإداريين مع توفير اتصال لاسلكي ملائم للزوار والضيوف ،





ولتسهيل إحضار جهازك (BYOD) للطلاب بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة ، نفذت المؤسسة " Aruba ClearPass " وقررنا أيضًا الاستفادة من إدارة شبكة Airwave لمراقبة الشبكة بالكامل وإدارتها مركزيًا بحيث يمكن الحفاظ على جودة وسلامة الخدمات عند مستويات عالية باستمرار.





هذا وقد أدى قرار الشراكة مع " أروبا " إلى تحقيق فوائد على جبهات متعددة اولها من خلال تصميم حلول على مستوى عالمي ودعم لوجستي ، وثانيا مرونة لإعادة توظيف الاستثمارات ، واخيرا تحقيق سريع لعائد الاستثمار في المرحلة الأولى ، وهو ما يمثل أبرز ما في هذه الشراكة .





وذلك بالرغم من تأثير التحديات الحالية الخاصة ب COVID-19 والتحديات اللوجستية ، تم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة من ٨ إلى ١٠أسابيع فقط.





وأضاف باستخدام تقنيات " ClearPass " أيضًا ، قمنا بانشاء بوابة الكترونية " Guest Portal " تقوم بشكل ملائم بمصادقة الموظفين والطلاب بناءً على نفس بيانات الاعتماد المسجلة في " Active Directory " للجامعة علاوة على ذلك ، يضمن حل " Aruba " الامتثال من خلال إجراء فحص أمني تلقائيً على جميع الأجهزة التي تحاول الاتصال بالشبكة وإذا تم اكتشاف أي ثغرات أمنية ، يتخذ النظام تلقائيًا خطوات الإصلاح مثل إجراء تحديثات لنظام التشغيل والبرامج وهو ما يضمن مصداقية وموثوقية كل جهاز يتصل بشبكتنا وهذا ما وفر لنا " تجرية استثنائيه " ولم نواجه مشكلة واحدة فى عملية التنفيذ باستخدام حلول " أروبا " وهو ما يعتبر شىء نادر فى تنفيد و تطبيق اى تكنولوجيا .





واختتم إسماعيل حديثه قائلا:"تجري مؤسسة " TKH " بالفعل مناقشات مع "Aruba " لتوسيع الشبكة خلال المرحلة القادمة من المشروع والتي ستشمل التوسع في خمسة مبان أخرى مؤكدا ان طلابنا وموظفونا سعداء بشكل لا يصدق بأداء وراحة شبكتنا والخدمات الرقمية المرتبطة بها وهذا يعطينا الثقة لمواصلة تقديم حلول " Aruba " " والابتكارات الجديدة التي تميز جامعتنا كرائدة فى مجال التعليم الجامعي الرقمي .



