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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. المؤسسة العامة للحبوب تنظم جولة ميدانية على مشروع صوامع ينبع

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

نظم فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع اليوم, جولة ميدانية تعريفية على مشروع صوامع ينبع الخرسانية و المقام بميناء ينبع التجاري, وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وقدم مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الله بن إبراهيم الرويتع  وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"عرضا مرئيا لتعريف الحضور بالمشروع يتضمن المشروع ومنشآته ووحداته, والذي يعد مشروعًا تنمويًا ذا طابع إستراتيجي وحيوي ضمن مبادرة برنامج فعال للأمن الغذائي والخزن الإستراتيجي ( أحد مبادرات برنامج التحول الوطني) والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح بالمملكة.

وأوضح مدير الفرع بينبع المهندس على مهدي عسيري, أن الهدف من المشروع هو الصوامع التخزينية سعة 120 ألف طن مع المرافق والتسهيلات، يندرج تحت مبادرة فعال للخزن الإستراتيجي والأمن الغذائي، وهو مشروع إستراتيجي يهدف لتوفير القمح للمنطقة، ويعزز طاقة استقبال المملكة للحبوب عن طريق موانئ المملكة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمبادرة من الأمن الغذائي للمنطقة, كما يعد المشروع من المشاريع الحيوية الهامة التي تسهم أيضا في توفير وخلق فرص التوظيف المباشر وغير المباشر للمنطقة، مع إمكانية إضافة صوامع مستقبلية بطاقة تخزين تصل إلى 120 ألف طن، لتصبح السعة الإجمالية في المستقبل 240 ألف طن.

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