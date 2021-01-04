كان يتميز بشخصية فريدة وطنية.. رسالة مؤثرة من وزيرة الهجرة عن الفريق محمد العصار

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الفريق الراحل محمد العصار ، كان يتميز بشخصية فريدة وطنية مهذبة، ومحب لمصر، بالإضافة إلى خفة دمه ، معقبة: "كنت بستعجب إزاي بهدوئه ده مر بمواقف صعبة منذ عام 2012 "
وأضافت "
نبيلة مكرم " خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية
" سي بي سي"، قائلة: " العصار سيظل في قلوبنا ، لأني كنت قريبة
منه جدا ومن أسرته ، وزوجته وأولاده "
وتابعت : "
فريق العصار كان بمثابة أيقونة في مجلس الوزراء " ، مشيرة إلى أن الفريق
الراحل كان مشارك لها دائمًا في كل مؤتمرات " مصر تستطيع " ، مؤكدة أن
أكثر وزارة استفادت من هذا المؤتمر هو وزارة الإنتاج الحربي.
وأشارت إلى أنه
كان متواضعًا للغاية ، ويعطي للناس المساحة للتحدث معهم ، مؤكدة أنه كان صاحب اقتراح
مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " ، معقبة : " قالي إحنا محتاجين
الصناعة ، ومحتاجين الخبرات المصرية في الصناعة".
وعقبت : "
نفذت وصية الراحل العصار ، بإن تكون "مصر تستطيع " القادمة ، خاصة
بالصناعة".
وتابعت : "
أنها سعيدة بقيام المؤتمر الأول لـ مصر تستطيع ، الخاص بالمنطقة الاقتصادية"
، مضيفة: "مؤتمرات" مصر تستطيع "كانت تحدي بالنسبة لنا".
وأضافت: "نجحنا في استقطاب العقول المصرية المهاجرة".