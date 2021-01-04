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كان يتميز بشخصية فريدة وطنية.. رسالة مؤثرة من وزيرة الهجرة عن الفريق محمد العصار

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:22 ص
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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ندى رأفت

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الفريق الراحل محمد العصار ، كان يتميز بشخصية فريدة وطنية مهذبة، ومحب لمصر، بالإضافة إلى خفة دمه ، معقبة: "كنت بستعجب إزاي بهدوئه ده مر بمواقف صعبة منذ عام 2012 "

وأضافت " نبيلة مكرم " خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية " سي بي سي"، قائلة: " العصار سيظل في قلوبنا ، لأني كنت قريبة منه جدا ومن أسرته ، وزوجته وأولاده "

وتابعت : " فريق العصار كان بمثابة أيقونة في مجلس الوزراء " ، مشيرة إلى أن الفريق الراحل كان مشارك لها دائمًا في كل مؤتمرات " مصر تستطيع " ، مؤكدة أن أكثر وزارة استفادت من هذا المؤتمر هو وزارة الإنتاج الحربي.


وأشارت إلى أنه كان متواضعًا للغاية ، ويعطي للناس المساحة للتحدث معهم ، مؤكدة أنه كان صاحب اقتراح مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " ، معقبة : " قالي إحنا محتاجين الصناعة ، ومحتاجين الخبرات المصرية في الصناعة".


وعقبت : " نفذت وصية الراحل العصار ، بإن تكون "مصر تستطيع " القادمة ، خاصة بالصناعة".


وتابعت : " أنها سعيدة بقيام المؤتمر الأول لـ مصر تستطيع ، الخاص بالمنطقة الاقتصادية" ، مضيفة: "مؤتمرات" مصر تستطيع "كانت تحدي بالنسبة لنا".


وأضافت: "نجحنا في استقطاب العقول المصرية المهاجرة".


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