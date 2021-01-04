ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساسي يهنئ هيثم فاروق بعيد ميلاده

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:41 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، المحلل الرياضي هيثم فاروق بعيد ميلاده. 

وكتب ساسي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كل سنة وانت طيب يانجم مصر  ومتنساش الشامبو والبلسم يكون ٢ فى ١". 

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأول السبت، فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

فوز الزمالك على إنبي أشعل أجواء المنافسة، بعد تساوي الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 10 نقاط، من 3 مباريات فوز وتعادل وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فوزه على انبي.. الزمالك يشعل أجواء المنافسة على الدوري العام

بعد خسارة إنبي .. الجونة يتصدر والأهلي وصيفاً والزمالك ثالثاً في ترتيب الدوري

شاهد .. أهداف مباراة الزمالك وانبي فى الدوري

بسبب بن شرقي.. مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لـ إنبي |فيديو

إنبي: سنتقدم بشكوى رسمية بعد تعرضنا للظلم أمام الزمالك

بعد الجدل السائد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الفار فى مباراة الزمالك وإنبي

ترشيحاتنا

أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات

انخفاض جديد.. الصحة: تسجيل 1309 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و64 وفاة

فيها مدائن صالح.. العلا تستقبل قادة الخليج غدا.. لهذا السبب

هل الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت التالية يبطلها ؟

شاهد.. هاني سلامة مع الثلاثية التاريخية بالأهلي

سعر فيات تيبو موديل 2018 في سوق المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر

أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات