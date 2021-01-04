إغلاق 10 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في محافظات الجمهورية في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية .





وشملت قائمة الطرق التي تم إغلاقها ( طريق الإسكندرية الصحراوي - طريق العلمين الصحراوي - طريق الكريمات الصحراوي الشرقي - طريق مصر اسوان الزراعي من كمين المالطية حتي كمين الرحمانية - طريق أسيوط - طريق الإسماعيلية الصحراوي- - طريق بورسعيد- محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس- الطريق الدائري الاقليمي- طريق السويس الصحراوي).





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .

٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.

١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.