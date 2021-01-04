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أستاذ تخطيط عمرانى: لا بد من إزالة جميع العقارات غير الآمنة للحفاظ على أرواح المواطنين

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:15 ص
أستاذ التخطيط العمرانى
أستاذ التخطيط العمرانى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إسماعيل الشيمى، أستاذ التخطيط العمرانى، إن اشتراطات البناء الجديدة تساهم بشكل كبير في ضبط منظومة العمران داخل مصر.

وأضاف "الشيمى"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن اشتراطات البناء الجديدة تمكن الدولة من حوكمة منظومة العمران. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد مخالفات بناء بعد إقرار اشتراطات البناء، منوهًا إلى أن تحديد عدد الأدوار فى كل منطقة تساهم بشكل كبير فى القضاء على الكثافة السكانية وازدحام الطرق.

وتابع أن الاشتراطات الجديدة تقلل الضغط على شبكات المياه والصرف، مضيفًا أن اشتراطات البناء الجديدة تحد من ظاهرة انتشار مناطق عشوائية فى مختلف المحافظات.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات رادعة بالتزامن مع اشتراطات البناء لمواجهة المخالفين، مشيرًا إلى أنه لا بد من إزالة كل العقارات غير الآمنة للحفاظ على أرواح المواطنين.  
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