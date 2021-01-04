تحرير 476 محضرا تموينيا وضبط مصنع ألبان وأعلاف بدون ترخيص بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع منتجات ألبان يدار بدون ترخيص وحيازة جبنة رومى منتج نهائى بها، تغير فى الخواص الطبيعية واستخدام مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتجميع مواد بترولية سولار بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط طن لبن حليب سائب وطن ملح طعام وطن و100 كجم جبنه رومى منتج نهائى و240 كجم منفحة و3000 لتر سولار بإجمالى مضبوطات 3 أطنان و340 كجم.





كما تم ضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص، واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مدون علية بيانات (غش تجارى) وضبط 8 أطنان بودرة بلاط و5 أطنان ذرة صفراء و4 أطنان خلطة تصنيع أعلاف الدواجن و2 طن نخالة خشنة وطن كسب فول صويا و500 كجم زيت صويا و500 كجم ملح طعام وطن أعلاف منتج نهائى مدون علية بيانات وهمية بتاريخ الإنتاج والصلاحية و300 شيكارة فارغة لتعبئة المنتج النهائى مدون علية ماركة وهمية.





هذا بالإضافة إلى ضبط مصنع منتجات بلاستيك بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مواد خام بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وضبط 2 طن بلاستيك خام و5 أطنان و500 كجم بولى أثلين و5500 جركن بلاستيك مدون علية ماركة وهمية غير مسجلة وعشرة آلاف غطاء جركن بلاستيك و5000 أستيكر مدون عليه علامة تجارية وهمية، وخط إنتاج شنط بلاستيك و70 لفة شنط منتج نهائى غير مدون علية أى بيانات فضلا عن تحرير قضية لحيازة وعرض للبيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية والتحفظ على 1000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات.





هذا وقد أكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير (476) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 23 إلى 31 من شهر ديسمبر الماضى، ومن أهمها تحرير (179) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (52) قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، (38) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، (47) قضية خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، (7) قضايا عدم تواجد المدير المسئول (مخابز بلدية)، (50) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية )، (17) قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، (32) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز)، (21) قضية حيازة وبيع لحوم بلدية أزيد من السعر المعلن.





وأضاف بأنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية ضبط مخازن ومحلات مواد غذائية تمارس النشاط بدون ترخيص وأستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 6 أطنان و400 كيلو أرز و4 أطنان و400 مكرونة و3 أطنان ذرة وطن زيت طعام و200 كجم سكر و80 كجم أرز معبأ فى أكياس مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة و300 كرتونة كيك و10000 كيس فارغ مدون عليه ماركة غير مسجلة ووهمية و5 ماكينات طباعة التاريخ والإنتاج و2 ميزان حساس.





وتابع: "هذا فضلا عن ضبط 160 كجم من لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و670 لحوم مجمدة و200 كجم دهون حيوانى و40 كجم لحوم مفرومة و245 كجم كبدة و100 كجم أسماك مجمدة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، كما تم تحرير 8 قضايا لحيازة وعرض للبيع مواد غذائية وأعلاف وأسمدة زراعية وزيوت سيارات وموادبناء وضبط طن و280 كجم مكرونة و600 كجم زيت طعام و500 زجاجة مياه معدنية و1980 باكو بسكويت و2 طن ردة خشنة و2 طن سماد سوبر فوسفات و3 أطنان زيوت سيارات و5 أطنان أسمنت جميعهم بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.



