تتكلف 1.2 مليار جنيه.. الصناعة تعلن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.





وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق على تحويل 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.





وكان ذلك خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل الذى افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، قالت "جامع"، إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثاني يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.





وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة، إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.





ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، بأنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليًا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.





وألمحت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليًا للاشتراك في البرنامج، وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي، إضافةً إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".