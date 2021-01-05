قوى العاملة للبرلمان: معدل البطالة انخفض لـ7℅.. والدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة

أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود وزارة القوى العاملة خلال السنة السابقة وذلك من خلال قدرتها على توفير أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل للشباب بالقطاعات المختلفة، قائلًا " لا يوجد شك في دور الدولة واهتمامها البالغ بتوفير فرص عمل للشباب بصورة مستمرة" .





وأفاد "وهب الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن أهداف الدولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 هو خفض مؤشر البطالة، مؤكدا أن نسبة البطالة في عام 2013 كانت 14% والآن تراجعت إلى 7℅ مما يبرز دور الدولة في تحقيق هذا الهدف.





وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة استطاعت خلال جائحة كورونا أن تستكمل مسيارتها في تحقيق مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال دورها في مواجهة التحديات المتعلقة بأسواق العمل من توفير موارد ووظائف وأيضًا مساهمات للعمالة الغير منتظمة.





وأضاف، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تواجه أزمة كورونا وتستكمل رؤيتها الاستراتيجية في كافة المناحى دون توقف، لافتًا إلى ضرورة استكمال هذه الخطة لتحقيق المزيد من الانجازات .





الجدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة، حققت عددًا من الإنجازات على مدار عام 2020 ، شملت تشغيل 221 ألفًا و 808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 102 ألف و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.





وتم عقد ملتقيين لتوظيف شباب محافظتى القاهرة وبورسعيد ساهمت في توفير5 آلاف و 789 فرصة عمل ، وتم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج ، وتسوية 1586 شكوي ، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين و 543 ألفًا و 721 جنيها مصريا مستحقات العاملين المصريين بالخارج.