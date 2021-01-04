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فن

هاني رمزي ينعى إلياس الرحباني بكلمات مؤثرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:52 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
‎نعى الفنان هاني رمزي  عبر حسابه بإنستجرام الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 83 عاما.

ونشر هاني رمزي صورة للراحل علق : "الله يرحم الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى لن أنسى استضافته لى بمنزله ببيروت والحديث معه ومع السيده فيروز ومساعدته لى فى فيلم أسد وأربع قطط وقد تم تسجيل الأغانى والموسيقى التصويريه بالأستوديو الخاص به . مع السلامة يا فنان يا عظيم #الياس_رحباني". 

توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز  83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، وقدم الراحل أعمالا خالدة مع السيدة فيروز منها: "حنا السكران ، طير الوروار، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار". 

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي ، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.


وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».
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