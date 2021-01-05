عضو "تنفيذية المركز الإقليمي للطاقة": مبادرة إحلال المركبات تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة.. فيديو

قال المهندس حسن امين عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة ، إن الدولة المصرية تعمل الان علي توفير محطات لشحن السيارات الكهربائية وهذا في اطار حرص الدولة علي التعامل بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات في الهواء .





وأضاف حسن امين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان مبادرة إحلال المركبات تنطبق علي جميع أنواع السيارات سواء كانت الأجرة او الملاكي، مؤكدا أنها تصب في المقام الأول في صالح المواطن من خلال تقليل التكلفة .





وأوضح حسن امين ، ان الكهرباء لا ينتج عنها أي انبعاثات لأنها لا يحدث لها عملية حرق ، لافتا الي ان العالم اجمع كان يعتمد علي الطاقة المنتجة من الوقود التقليدي وكان ينتج عنها انبعاثات ضارة كثيرة .





وتابع حسن امين ، ان الاعتماد في الحصول علي الطاقة من المصادر الطبيعية مثل الشمس والرياح يضمن بقاء انتاج الطاقة هذا لأنها مصادر متجددة طوال الحياه، مؤكدا ان الدولة أنجزت العديد من المشروعات لتوفير طاقة الرياح .



