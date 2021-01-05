بيننا وبينها دماء شهداء.. أحمد موسى: مصر لم تفتح المجال الجوى مع قطر.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر لديها موقف واضح واكده الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة ايام عند استقبال لوزير خارجية الكويت، مؤكدًا أن مصر تقف بجانب أى موقف فى مصلحة الامة العربية، مضيفًا ليس لدينا أى مشاكل ولم نقتحم الحدود فى قطر ولم نحرض عليها.









وتابع احمد موسى، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بل قطر هى التى بدأت كل شئ، وكل القرارات التى اتخذت فى 6 يونيو 2017 كانت بسبب التدخل القطرى فى الشئون العربية والتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وايواء الارهابيين ودعمهم، والتحريض ضد الدول وهدم الدول من قبل قناة الجزيرة والقنوات الممولة.





وأشار إلى أنه حصلت وساطات كثيرة من بعدها والمملكة العربية السعودية تولت الامر لبحث المشكلة نيابة عن الدول المقاطعة لقطر، ولكن مصر لم تقبل بالمصالحة ولدينا شروط واضحة ومحددة، والاجواء لم تفتح حتى الآن بين مصر وقطر، مؤكدًا أن كل ما تبثه القنوات القطرية بخصوص فتح المجال الجوى بين مصر وقطر خاطئ.





وأردف أن قطر ستظل تحت الرقابة من الدول العربية كلها، لأن لديها خلايا ارهابية ويجب تسليمها، والتوقف عن التحريض عن الدول من قبل القنوات، منوهًا بأن قطر هى التى قامت بكل الاعمال الارهابية على مدى الأيام الماضية وبيننا وبينها دماء شهداء.











