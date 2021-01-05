وفاة 3 حالات بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية وفاة 3 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا بمستشفى النيل التأمين الصحي ببنها وشبرا كانوا محجوزين بالعناية المركزة وحالتهم الصحية متأخرة.









وأشار المصدر إلى أن تلك المستشفيات تستقبل حالات الاصابات بكورونا حيث تم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز وأخرى يتم عزلهم منزليا مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.





من جانبه أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كتابا دوريا بشأن تطبيق الألية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.





وتضمن الكتاب الدورى تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.





وشمل الكتاب الدورى الإلتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط (أمراض القلب - الصدر- الأورام السرطانية- الكبد- السيدات الحوامل) لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، مضيفًا: "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة".





ووجه إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.