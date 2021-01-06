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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تعيين شركة عالمية لإدارة العمليات بمطار البحر الأحمر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:00 ص
تعيين شركة عالمية
تعيين شركة عالمية لإدارة العمليات بمطار البحر الأحمر
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قسم الاقتصاد
عيّنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية -الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم- إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المميز والمنفرد، على أن تقوم الشركة بإدارة عمليات صالات المطار، ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، إضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن مطار البحر الأحمر الدولي -الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات- تجربة استثنائية للسائحين الذين سيصلون إلى الوجهة، ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022 .

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وستعمل​​ الشركة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السائحين، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه، أما المرحلة الأخيرة فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

يذكر أنه سيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثمان ساعات، ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنويًا عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.

وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتماشيًا مع التزام شركة البحر الاحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومنطقة بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.
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