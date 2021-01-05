أحمد على الحجار يكشف تفاصيل تجربته فى دراسة الموسيقى بأمريكا

قال الفنان الشاب أحمد على الحجار، إنه كان يتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، للدراسة فى احدى كليات الموسيقى ببوسطن وتخرج فيها منذ 4 سنوات، ثم جاءته أكثر من فرصة للغناء فى حفلات ومشاريع، وتزوج وانطلقت فى الولايات المتحدة.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، لا أفكر فى مسمى "المشروع" الخاص بى والمزيكا التى أقدمها، فأنا أحب المزيكا والغناء والتأليف والتلحين، وأحاول تقديم شيء يتماشى مع ما درسته.





وأضاف : أتابع أغانى المهرجانات وبعضها يعجبنى، وأحاول التقييم خارج نطاق الصح أو الخطا، وعلى المستوى الشخصى، لم أحاول غناء هذا النوع من الاغانى، وفيما يتعلق بالمسرح، قدمت "يمامة بيضا" مع والدى على الحجار.





وأردف، أغنية "مش نظرة وابتسامة" لسيمون "فلتة"، لحنها مهم والجميع يتذكرها، ودائما ما كنت أدندنها بنفسى فى أوقات كثيرة، وأثناء وجودى فى أحد دروس البيانو حاولت عزفها ووجدتها.



