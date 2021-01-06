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حوادث

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: نجاح قمة مجلس التعاون الخليجي يهدف لتحقيق المصالح العليا للشعوب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:41 ص
الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
أعرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي التأمت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية؛ والتي كرست حكمة وحنكة القيادات وجهودهم الأخوية الصادقة في رأب الصدع؛ ولم الشمل وإصلاح ذات البين؛ كنهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول وشعوب المجلس؛ وتوثيق أواصر التعاون؛ وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. 

وأكد الدكتور كومان أن نجاح هذه القمة التي أفضت إلى اتفاق (بيان العلا) الذي جرى توقيعه والتأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي؛ إنما يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة؛ وقواسم مشتركة؛ ويسجل مرحلة جديدة من التعاون الأخوي في مواصلة مسيرة الخير وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات لخدمة أمن واستقرار وازدهار دول المنطقة وشعوبها؛ كما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك؛ ويدعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة. 

 وأوضح أن هذه القمة الاستثنائية جسدت ايضا الدور الريادي والكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، في توحيد الصف وتذليل الصعوبات وتحقيق المصالح العليا لدول الخليج العربي المشترك؛ بالإضافة إلى دورهم المتميز في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

 واختتم معالي"كومان" بيانه بتثمين الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في إنجاح هذه القمة التي حملت اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) طيب الله ثراهما عرفانا بأدوارهما وجهودهما الجليلة في خدمة المصالح العربية المشتركة؛ متمنيا لدول مجلس التعاون والدول العربية كافة المزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار.
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