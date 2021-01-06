ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رمز الجمال والأناقة.. تامر مرسي يهنئ ليلى علوى بعيد ميلادها.. صورة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:36 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
Advertisements
محمد بدران
هنّأ المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي صديقته الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ59 .

ونشر تامر مرسي صورة عبر حسابه بموقع "تويتر " وعلق عليها "النجمة المتألقة "ليلى علوي" النهاردة عيد ميلادها الفنانة الرائعة اللي العمر بالنسبالها مجرد رقم رمز الجمال والأناقة حبينا نحتفل بيها ونقولها كل سنة و إنتي دايمًا جميلة ‎#ليلى_علوي"

واحتفلت الفنانة ليلى علوى أمس بعيد ميلادها الـ59، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غول التمثيل.. تامر مرسي يحيى ذكرى وفاة محمود عبد العزيز

‏المبدعة خفيفة الدم.. رئيس سينرجي يهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها.. شاهد

بفستان قصير.. ليلى علوي تلفت الأنظار في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي

ليلى علوي عن نيللي كريم بعيد ميلادها: فراشة خفيفة الروح والدم

حبيبة الملايين.. تامر مرسي يهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة ليلى علوي

ترشيحاتنا

مفاجأة ينتظرها المصريون.. الصحة تطلق رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا | خاص

دعاء الأرق.. 33 كلمة أوصى بها النبي تساعدك على النوم

منى فاروق تهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها .. صورة

بسبب أغنية الحفلة .. حلمى بكر لـ محمد فؤاد: بكرة تعيط

أخبار الرياضة.. سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو مقابل مصطفى محمد .. الأهلي يتأهل إلى مجموعات أبطال إفريقيا

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور