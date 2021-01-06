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فن

داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:23 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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محمد بدران
شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها عبر مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هنادي مهنا داخل سيارتها بإطلالة شتوية أنيقة وهي تدندن بأغنية نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت الفنانة هنادي مهنا، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء. 

أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنا، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف. 
داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية
داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية
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