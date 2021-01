بالغاز والعصيّ.. الشرطة التركية تعتدي على الطلاب في أسطنبول.. فيديو

شهدت جامعة بوجازيتشي التركية في أسطنبول خلال اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والطلاب المحتجين على رئيس الجامعة الجديد، المُعين من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والعصي، لتفريق الطلاب المحتجين على تعيين البروفيسور مليح بولو الموالي لأردوغان رئيسًا للجامعة.

ونفذت الشرطة عمليات اعتقال ضد الطلاب كما أغلقت بوابات جامعة بوجازيتشي، إحدى أعرق الجامعات في تركيا.

كما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاحتجاجات.

فيما أعلنت الشرطة في اسطنبول، اعتقال 16 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة في الجامعة، زاعمة أنهم ليسوا طلابا.

وتبين مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية اعتداء الشرطة التركية بوحشية، على الطلاب المحتجين في إسطنبول، واعتقال المتظاهرين بالقوة.

وعين أردوغان بولو رئيسا للجامعة في يناير الماضي، وهو أيضا كان مرشحا سابقا للانتخابات البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ودعم عدد من طلاب الجامعات التركية زملائهم في اسطنبول، منتقدين قرار أردوغان وعنف الشرطة ضد الطلاب.

Police attacked students at Boğaziçi University, used pepper gas and plastic bullets #WeDoNotAcceptWeDoNotGiveUp https://t.co/PF77m99aiZ pic.twitter.com/yfdOoPWKh7