ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جنات تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها: اليوم زاد عمري سنة

الخميس 07/يناير/2021 - 06:08 ص
جنات وزوجها
جنات وزوجها
Advertisements
محمد بدران
احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلادها مع زوجها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو جديدا بصحبة زوجها.

وعلقت جنات علي مقطع الفيديو قائلة: " اليوم زاد عمري سنه ❤️"وقد نال ذلك اعجاب متابعيها.

احتفلت امس الأربعاء 6 يناير، النجمة جنات بعيد ميلادها الـ 35، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة واد زم المغربية عام 1986، وهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا فهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.

تزوجت الفنانة جنات مؤخرا من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأنجبت منه طفلتين أطلقت على الأولى اسم «جنات»، والثانية «جوليا» وقالت جنات عن اختيار اسم المولودة الأولى: «اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها». 

نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة رتيبة الحفنى فى ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها الـ 39.. الكثير من الحب

في شنطة السيارة.. شاهد لاميتا فرنجية في جلسة تصوير مع ابنها

بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها .. شاهد أجمل إطلالات كندة علوش

في عيد ميلاد جنات.. تعرف على زوجها وطفلتيها

في عيد ميلاد جنات .. تعرف على عمرها الحقيقي

ترشيحاتنا

شاهد.. أنصار ترامب يحطمون مكتب بيلوسي المعروفة بعدائها للرئيس

زيت السمسم للأسنان.. 7 زيوت ستغير مظهرك في 7 أيام

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق.. أمين الفتوى يجيب

للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

ليه العروض دلوقت؟!.. فاروق جعفر: كيان الزمالك أهم من مصطفى محمد أو غيره

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة