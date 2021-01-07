أخيرا.. هشام جمال يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد.





وكتب هشام جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية "الاستورى"، معلقًا "سلبي..الحمد لله..أخيرًا".





وأضاف هشام جمال " "في تجربة كورونا دي.. كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد ماتطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة، وشكرًا ليهم كلهم أكيد".





وتابع هشام جمال "لكن يا مادي.. أنا فعلًا مش عارف أشكرك إزاي على تعبك إنت ونهى معايا، وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليومية، وكمية الأكل اللي نهى عملته واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسؤولية الشغل، وأنا مش موجود وإنك ساعدتني أعمل تقريبًا كل حاجة كإني موجود عادي".





وأوضح هشام جمال "وبالمناسبة شكرًا عمومًا على ال ١٠ سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك وإلتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل، وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك".





واستكمل هشام جمال "أنا عارف إني عمري تقريبًا ما عبرتلك عن أي مشاعر في ال ١٠ سنين اللي فاتت.. لكن أنا فعلًا بحبك جدًا ومش متخيل السنين والرحلة دي كانت هتبقى عاملة إزاي من غيرك على كل المستويات يا مدووود".





وكان أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 5 أيام.





ونشر هشام جمال صورة له عبر انستجرام، أعلن من خلالها إصابته بكورونا، قائلا: «جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفه الحمد لله يعني اصابتي كانت هتيجي في اخر ايام بروفات..ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفه وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله .. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه».