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4 ضحايا.. اقتحام المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 08:44 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "صدى البلد" مقطع فيديو عن اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس.

وقالت الإعلامية هند النعسانى، إن البارحة كانت ليلة غير مسبوقة بالتاريخ شهدتها العاصمة واشنطن بأمريكا بسبب ذلك الاقتحام، حيث اشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل مبنى الكونجرس.

وأضافت "هند" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض أنصار ترامب نجح دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وتابعت أنه بالفعل على أثر تلك الاشتباكات تم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء داخله، بعدما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة، لافتة إلى أن تلك الاشتباكات أسفرت على وجود 4 حالات وفاة بينهم أمرأة قتلت بطلق نارى أثناء الفوضى، بالإضافة إلى اعتقال الشرطة بالعشرات من المتظاهرين.

وأكدت أن مكتب التحقيقات الاتحادي أكد أن أبطل مفعول عبوتين ناسفتين مشتبه بهم، متابعة أن تلك الاشتباكات كانت زعم ترامب بأن تلك الانتخابات مزورة، وينبغى على أنصاره الذهاب إلى الكونجرس للتعبير عن غضبهم.

وأشارت إلى أنه فى مقابل تلك الاشتباكات وصف جو بايدن اقتحام أنصار ترامب بالكونجرس بالتمرد، بالإضافة إلى الاعتداء غير المسبوق على الديمقراطية.

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