علي عبد النبي: "الضبعة النووي" أضخم مشروع في تاريخ مصر.. فيديو

أكد الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مشروع الضبعة النووي أضخم مشروع فى تاريخ مصر، مؤكدا أن ضخامة المشروع وتعقيداته تتطلب من الرئيس السيسي أن يكون دائما "لديه معلومات كافية بما تم وهل هناك مشاكل أم لا".





وأضاف عبد النبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحلام مواطن تقديم الإعلامي هاني عبد الرحمن عبر فضائية صدى البلد، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي اضطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية"، خلال اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شدد على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، ومؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة.كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.