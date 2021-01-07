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توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تخفيضات كلنا واحد تصل إلى 60%

الخميس 07/يناير/2021 - 09:23 م
كلنا واحد
كلنا واحد
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قسم التوك شو
وجه اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كما هنأ المسلمين أيضا وكل أطياف المجتمع المصري.

وأضاف مجدي عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يوجه التحية أيضا لأبناء القوات المسلحة والشرطة بمناسبة قرب عيد الشرطة في 25 يناير الجاري.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: "قدرنا أن نحتفل بأعياد الشرطة وفي نفس الوقت نودع خير جنود الوطن الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.

وأشار اللواء مجدي عبدالحليم، إلى أن مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها وزارة الداخلية رقم 16، وتتم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح أن المبادرة تتم داخل أكثر من 700 فرع من فروع وزارة الداخلية وكذلك فروع الشركات المحلات الكبرى، مضيفا أن مبادرة "كلنا واحد" هي مساهمة مهمة من إحدى مؤسسات الدولة وهي وزارة الداخلية، وهدفها رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال تخفيضات على السلع الأساسية والاستراتيجية من 30% إلى 60%، وتستمر من 10 يناير الجاري ولمدة شهر.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8r_Yrggvas
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