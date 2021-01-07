من 6 أشهر| أستاذ مناعة يحذر: سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال 50%

وتابع: تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein ولكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين وهو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا الي أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.

وتابع: تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein ولكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين وهو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا الي أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن ما يقلق من هذه السلالة التالي :

_ تؤثر علي الرئة في أحيان كثيرة منذ اليوم الأول حتى في الشباب

_ تؤثر علي الرئة في أحيان كثيرة منذ اليوم الأول حتى في الشباب

وشدد أستاذ المناعة على أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.





فيروس كورونا قد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي قائلا" محدش هينجا من كورونا إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية " وأكد الدكتور خالد انقد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي قائلا" محدش هينجا من كورونا إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية "





واوضح ابو شنب ، إنه في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر ينتج عن ذلك حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات مما يضعف المناعة.





وأردف أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.





وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:





_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.





_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.





- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.





_ ممارسة الرياضية بشكل يومي





_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها





_ تناول البيض والجبن





_ تناول المكسرات بأنواعها



