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تعليم

من 6 أشهر| أستاذ مناعة يحذر: سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال 50%

الخميس 07/يناير/2021 - 10:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة، جامعة عين شمس، وأستاذ المناعة، إن السلالة الجديدة المتحورة  من فيروس كورونا تستهدف الأطفال والشباب أكثر من 50% عن سلالة العام الماضي، معقبا: "واضح أننا سنمر بشتاء شديد القسوة".

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وأضاف أبو شنب خلال تصريحات لصدى البلد، قائلا: لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة مع الأطفال والشباب وكبار السن، متابعا: الموجة الثانية من فيروس كورونا أسرع انتشارا وشراسة، وأنه تم حدوث بعض الطفرات الجينية في بعض السلالات الجديدة من فيروس كورونا ومن أهمها السلالة الجديدة والتي ظهرت في انجلترا.

وتابع: تم ذلك في البروتين الشوكي الخارجي spike protein ولكن هذه الطفرات كانت في الربع الأخير من هذا البروتين وهو الجزء المرتبط بالغلاف البروتيني للفيروس وبالتالي لن يؤثر علي الجزء المستهدف من هذا البروتين والذي يرتبط به الأجسام المضادة الناتجة من استخدام التطعيمات المتاحة مشيرا الي  أن مثل هذه الطفرات لا تؤثر سلبا على استخدام التطعيمات المتاحة.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن ما يقلق من هذه السلالة التالي :

_ شديدة الانتشار
_ شديدة العدوى
_ غالبا تؤثر على كل أفراد البيت ( حجم عائلى )
_ تؤثر على كل الأعمار
_ تؤثر علي الرئة في أحيان كثيرة منذ اليوم الأول حتى في الشباب
_ تصيب أطفالا من عمر ستة شهور 
_ حالات الجهاز الهضمي بدأت تقل وازدادت حالات الرئة وهي الأخطر 
_ الحالات متوسطة الشدة والشديدة آخذة في الزيادة 


وشدد أستاذ المناعة على أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.

وأكد الدكتور خالد ان فيروس كورونا قد يصيب بعض الأشخاص في الجهاز الهضمي أو العصبي والتنفسي قائلا" محدش هينجا من كورونا إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية "

واوضح ابو شنب ، إنه في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر ينتج عن ذلك حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات مما يضعف المناعة.

وأردف أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:

_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي 

_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها 

_ تناول البيض والجبن 

_ تناول المكسرات بأنواعها 

_ التوقف عن التدخين
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