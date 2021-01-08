فوز هندسة المطرية.. جامعة حلوان تعلن نتيجة المهرجان العلمي.. صور

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان النتيجة النهائية المهرجان العلمي الخامس لكليات جامعة حلوان2020/2021، والتي أقيمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التي تثري الوجدان وتنمي روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب من بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





قامت المنافسة بين طلاب وطالبات الجامعة المتخصصين منهم وغير المتخصصين من مختلف الكليات في مجالات العلوم المختلفة

وقد جاءت النتائج كالتالي :

فوز كلية هندسة المطرية بالمركز الأول

فوز كلية فنون تطبيقيه بالمركز الثاني

فوز كلية العلوم بالمركز الثالث

فوز كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الرابع

وأشرف على المسابقات كل من : راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا.





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يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.





كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





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