مؤشر خطير.. استشاري طب أطفال يحذر: هذه الأعراض تستدعي الذهاب للطبيب









وطالب الآباء بضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وتجنب التزاحم.







وأكد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc ، أن مرحلة الخطر تظهر عند الأطفال إذا ظهر عليهم أعراض صعوبة فى التنفس، ارتفاع شديد بدرجات الحرارة لافتا أن مناعة الطفل قوية مقارنة بالكبار .

قال الدكتور شريف على عبد العال ، استشارى الطب والأطفال، إن 60% من الأطفال يأتيهم فيروس كورونا بدون أعراض أما إذا كان يعانون من الالتهاب الرئوي، حساسية الصدر، الربو فإنهم يكونون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.