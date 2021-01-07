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مؤشر خطير.. استشاري طب أطفال يحذر: هذه الأعراض تستدعي الذهاب للطبيب

الخميس 07/يناير/2021 - 10:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور شريف على عبد العال ، استشارى الطب والأطفال،  إن 60% من الأطفال يأتيهم فيروس كورونا بدون أعراض أما إذا كان يعانون من الالتهاب الرئوي، حساسية الصدر، الربو فإنهم يكونون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc  ، أن  مرحلة الخطر تظهر عند الأطفال إذا ظهر عليهم أعراض صعوبة فى التنفس،  ارتفاع شديد بدرجات الحرارة لافتا  أن مناعة الطفل قوية مقارنة بالكبار .

وطالب الآباء بضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وتجنب التزاحم.




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