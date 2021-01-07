إحالة محامية لمجلس التأديب وتوصية بوقفها عن ممارسة المهنة

شكلت نقابة المحامين بجنوب القاهرة لجنة برئاسة بدر الرماح وعضوية حسن عيسي ومحمد مصطفى وسكرتاريه زينب مصطفى للفصل فى الشكوى المقدمه من ايمان فايز يوسف المهدى والمقيدة فى جدول النقابة برقم 59 لسنة 2019 ضد كل من دينا. ع. ح وشريف. ع. ا وبدر. س. ع.





تختصم الشاكية، المحامين وتتهمهم بأنهم وراء تعطيل تقسيم الميراث وافتعال العديد من المشكلات بين الورثة، واخفاء مستندات وأوراق تخص تركة والدها مما أعاق عملية تقسيم الميراث خاصة بعد وفاة شقيقها الاكبر.





وكذلك قدمت حافظة مستندات تنطوى على العديد من الاتهامات خاصة أن الشاكية كانت موكله لدى المحامية والغت الوكاله وتذكر من خلال حافظة المستندات أن هناك تلاعبا فى ميزانية المحلات وأن المشكو فى حقها رفضت استكمال علاج والدتها وحاولت اقتحام أحد المحلات بالقوه وقدمت ما يدلل على ذلك من خلال كاميرات المراقبة بمنطقة الموسكى.





كما اتهمت المواطنه ايمان فايز، المحامية دينا. ع. ح، بمحاولة صرف شيك مبلغ بفقدانه، والعديد من الاتهامات، وقدمت المشكو فى حقها حافظة مستندات أيضا تدافع بها عن نفسها ضد هذه الاتهامات.





وبعد فحص المستندات المقدمة من الطرفين وبعد الاطلاع على مواد القانون فى مثل هذه الشكاوى، عقدت اللجنة جلسة علنية بمقر النقابة الفرعية بدار القضاء العالى فى يوم الخميس 21/ 12 / 2020 وأصدرت اللجنة القرار فى الشكوى المقيدة بالجدول برقم 59 لسنة 2019 بعد دراسة الاسباب وفحص المستندات والاطلاع على مواد القانون قرارها بشأن هذه الشكوى وكان كالاتى :





أولا : احالة ملف الشكوى الى النقابة العامة لاتخاذ شئونها نحو احاله المشكو فى حقها الاولى الى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 107 من قانون المحاماة وذلك لمجازتها تأديبيا على نحو ما يراه مجلس التأديب.





ثانيا : توصى اللجنة بوقف المشكو فى حقها الاولى عن ممارسة المهنة فور اقامة الدعوى التأديبية عملا بنص المادة 99 من قانون المحاماة

ثالثا : توجيه الانذار الى كل من المشكو فى حقها والثانى والثالث.



