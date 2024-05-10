محام: عصابات المقامرة الرياضية تكبد الاقتصاد القومي خسائر بالملايين

أكد المحامي محمود الروبي، أن القمار الرياضي منتشر في العالم أجمع ولكن بعض الدول مثل إنجلترا وأمريكا تقننها بقواعد محددة، مشيرا إلى أن المقامرة الإلكترونية 90% عملية نصب، خاصة أن المسئولون عن مثل هذه المنصات الإلكترونية غير محكومين بقانون ردع يحاكمهم.

وأشار محمود الروبي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن بعض الشركات المتخصصة في المقامرة الإلكترونية تعتبر عصابات تكبد الاقتصاد القومي ملايين الدولارات شهريا، ولها نفوذ كبير حول العالم.

وأضاف محمود الروبي أن المراهنات الإلكترونية تدخل تحت مظلة غسيل الأموال، منوها أن المقامر يفتح حسابا في منصة المقامرة الرياضية عبر إيداع مبلغ من المال في حساب المنصة أو عبر وكيل بالدولة حال عدم التمكن من الدفع الإلكتروني.