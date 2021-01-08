وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينج بـ "التآمر للاحتيال" وتهدد بعقوبات بقيمة 2.5 مليار دولار

وفق معلومات جنائية تم جمعها واقامتها في دعوى قضائية، اليوم الخميس في المنطقة الشمالية من ولاية تكساس، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج بـ "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة"، وأمرت الشركة المصنعة للطائرة بدفع 2.5 مليار دولار كغرامات وتعويضات عقب التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية، على حادثتان وقعتا لطراز 737 ماكس 8 أدت إلى مقتل 346 شخصًا.





وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ديفيد ب. بيرنز من القسم الجنائي بوزارة العدل الامريكية في بيان: "كشفت الحوادث المأساوية لرحلة ليون إير رقم 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 سلوكًا احتياليًا ومخادعًا من قبل موظفي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية".





واضاف "اختار موظفو بوينج مسار الربح على الصراحة من خلال إخفاء المعلومات المادية من إدارة الطيران الفيدرالية فيما يتعلق بتشغيل طائرتها 737 Max والانخراط في محاولة للتستر على خداعهم. وقال بيرنز إن هذا القرار يحمل شركة بوينج المسؤولية عن سوء السلوك الإجرامي لموظفيها، ويعالج التأثير المالي لعملاء شركة بوينج للطيران، ونأمل أن يوفر بعض التعويضات لعائلات ضحايا الحوادث والمستفيدين.





وإجمالي المبلغ النقدي الجنائي الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار يشمل دفعة نقدية جنائية قدرها 243.6 مليون دولار، ومدفوعات تعويضات لعملاء شركات الطيران بقيمة 1.77 مليار دولار و 500 مليون دولار في صندوق المستفيدين من ضحايا حوادث التحطم من أجل "تعويض الورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين" للمسافرين الذين توفي في حوادث 737 ماكس 8.





وقالت المدعية الأمريكية إيرين نيلي كوكس عن المنطقة الشمالية من تكساس في البيان: "التصريحات المضللة وأنصاف الحقائق والإغفالات التي أرسلها موظفو بوينج إلى إدارة الطيران الفيدرالية أعاقت قدرة الحكومة على ضمان سلامة المسافرين جوًا".





وأضافت "هذه القضية تبعث برسالة واضحة: وزارة العدل ستحمل الشركات المصنعة مثل بوينج المسؤولية عن الاحتيال على المنظمين - خاصة في الصناعات التي تكون فيها المخاطر عالية."





وكشفت بوينج في وثائق المحكمة أن اثنين من الطيارين التقنيين لطيران 737 ماكس خدعوا مجموعة تقييم الطائرات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA AEG) بشأن جزء من الطائرة يُعرف باسم نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS).





وتم العثور على MCAS ليكون السبب وراء كل من الحوادث المميتة. من المفترض أن تقوم MCAS ، المصممة لتكون ميزة أمان ، بتقييم بيانات المستشعر ودفع مقدمة الطائرة لأسفل لمنعها من التوقف في حالة ارتفاع مقدمة الطائرة بشكل كبير.