أكرم القصاص: المتحف المصري الكبير حدث غير مسبوق يخص العالم كله

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه، لا يخص مصر وحدها بل العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا من الصحف ووسائل الإعلام الدولية التي تتابع لحظة بلحظة فعاليات افتتاح المتحف الضخم.

كنوز من حضارة واحدة

وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف والإعلامي محمد الجوهري في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يجمع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من حضارة واحدة وبلد واحد، وهو ما يجعله متفردًا عن جميع متاحف العالم التي تضم مقتنيات من دول وعصور مختلفة.

عرض كامل لتوت عنخ آمون ومراكب الشمس

وأشار القصاص إلى أن الزائرين سيشاهدون لأول مرة مجموعة توت عنخ آمون كاملة بتفاصيلها الدقيقة، إلى جانب مراكب الشمس الشهيرة، مما يجعل التجربة داخل المتحف تجربة استثنائية تبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن العالم الغربي ينبهر بالآثار المصرية ويولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الحدث الثقافي الضخم، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول في السياحة والثقافة، وسيجعل من مصر مركزًا رئيسيًا لحوار الحضارات والتاريخ الإنساني.