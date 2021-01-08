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فن

أكرم حسنى يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:12 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان اكرم حسنى الفنان محمد أنور بـ عيد ميلاده ونشر صورة له من خلال خاصية " استورى " عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ". 

و كتب اكرم حسنى على الصورة " كل سنة وانت طيب وناجح يا أنور ". 

وسبق أن أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلاقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT بعد عرض حلقتين منه ، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، مضيفا "يا رب يكون فاتحة خير عليا".   

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
أكرم حسنى يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد
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