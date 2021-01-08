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أخبار البلد

الصحة تعلن أسماء وأماكن مراكز تلقي لقاح كورونا الصيني

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:39 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركز طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة، توقيعه على إقرار بالحقن لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، وذلك بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ان التسجيل من خلال الرابط التالي:-


وجاءت أسماء ال 34 مركز لتلقي اللقاح كالتالي:-

القاهره:-

مركز طب النزهة

مركز طب القطامية

مركز الزهور بالأسمرات

الجيزة:-

فاكسيرا

مركز صحة ميت عقبة

المركز المتميز بالاخصاص

القليوبية:-

مستشفى معهد ناصر

مستشفى كفر شكر

الإسكندرية:-

مركز الافريقي لصحة المرأة

مركز سموحة لصحة الأسرة

الإسماعيلية:-

مجمع الإسماعيلية

بورسعيد:-

مستشفى النصر

جنوب سيناء:-

مستشفى شرم الشيخ الدولي

شمال سيناء؛-

مستشفى العريش العام

المنوفية:-

مستشفى منوف العام

الغربية:-

معهد كبد المحلة

كفر الشيخ:-

مستشفى قلين الجديدة

مرسي مطروح:-

مستشفى القلب بمجمع المستشفيات

البحيرة:-

معهد الطب القومي بدمنهور

مستشفى دنشال التعليمي

دمياط:-

مركز القلب والجهاز الهضمى

الدقهلية:-

مستشفى منصورة الدولي

الفيوم:-

المركز الطبي بيكمان فارس

بني سويف:-

مستشفي بني سويف التخصصی

السويس:-

وحدة طب أسرة مبارك

المنيا:-

مستشفى سمالوط النموذجي

أسيوط:-

مستشفى الايمان العام

سوهاج:-

مركز القلب والجهاز الهضمي

الشرقية:-

مستشفى الأحرار بالزقازيق

قنا:-

مستشفى قفط التعليمي

الأقصر:-

مستشفى حميات الأقصر

اسوان:-

مستشفى حميات أسوان

البحر الأحمر:-

وحدة صحة الأسرة بالأحياء

الوادي الجديد:-

مستشفى الخارجة العام
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