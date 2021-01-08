الصحة تعلن أسماء وأماكن مراكز تلقي لقاح كورونا الصيني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركز طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة، توقيعه على إقرار بالحقن لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم،

وذلك بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.