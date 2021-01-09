6 تشريعات دينية تتنظر تحديد مصيرها في برلمان 2021.. اعرفها

رغم ما أنجزه مجلس النواب (2016) من أعداد غفيرة من تعديلات بعض مواد القوانين بجانب سن تشريعات من شأنها إيجاد الضبط والحوكمة سواء كانت تخص المواطنين أو بالنسبة لأداء مؤسسات الدولة، حيث تم إصدارحزمة من القوانين بلغ عددها نحو 891 قانون بخلال الفصل التشريعي الأول بإنعقاد 5 سنوات ، إلا أن هناك تشريعات أخرى لم يتمكن المجلس من حسمها بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، من أجل حسم هذه التشريعات إلى مجلس النواب الجديد (برلمان 2021).





ومن بين هذه التشريعات قوانين تتعلق بالشئون الدينية والأوقاف، ومنها مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة الدينية بالبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يتم حسمها، منها مشروعات مقدمة من النواب، وأخري مقدمة من الحكومة، والأمر يتوقف علي تمسك الحكومة بمشروعات القوانين المقدمة منها ولم تحسم في مجلس النواب 2016/2021، ليتم مناقشتها في المجلس الجديد (2021/2025)، أما مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ستناقش حال أعيد تقديمها مرة أخري.









ونستعرض فيما يلى أبرز 6 مشروعات قوانين دينية تنتظر برلمان 2021:





-مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء





-مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة





-مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين





-مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين





-مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى





-مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري





وكان قد عقد مجلس النواب يوم 15 ديسمبر الماضى جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.





وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.





وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصلًا تشريعيًا موفقًا بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".





كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمين عام المجلس ونائبه، ووجه الشكر للسادة النواب الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات البرلمانية وأشاد بما بذلوه من جهد مضني طوال فترة عملهم بالمجلس قائلًا لهم "قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك ".





وختامًا نقل إلى رئيس المجلس وأعضائه بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة في الفصل التشريعي وتهنئة سيادته على انتهاء الفصل التشريعي الأول قائلًا: "نهنئكم على إنتهائه بتوفيق وسداد وأؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعي والرقابي، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه



