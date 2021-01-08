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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية .. فض فرح شعبي في المنيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:48 م
فض فرح شعبي في المنيا
فض فرح شعبي في المنيا
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ايمن رياض
فضت الوحدة المحلية بالمنيا "فرحا شعبيا" بقرية البرجاية، بعد ورود عدة بلاغات عن وجود تجمع، وبالتوجه للمكان تم فض المواطنين، والتأكيد على رفع السرادق المقام  فيه تجمع المواطنين، وتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز بشأن المتابعة المستمرة بنطاق قرى المركز وأحياء المدينة فيما يخص التأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن متابعة التزام المحلات بقرارات الغلق المقررة ضمت الحملة  عماد محمود رئيس القرية، ومسئولي الإشغالات بالفترة الليلية. 

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وطالب رئيس المدينة العميد محمد صلاح  المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن أي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم، حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على صحتهم.

وشدد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بقرى وأحياء المنيا، كما تابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشارع مصر بحى شمال المدينة. 

وقام نائب رئيس المركز بفض التجمعات التى كانت موجودة بالشارع، مؤكدا عدم تكرار ذلك لأن  التجمعات تؤدى إلى زيادة أعداد الإصابات. 

كما أكد ارتداء الكمامات  للمترددين على الشارع وأصحاب المحال التجارية مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والرش والتطهير للمكان مع تقديم طعام صحى ونظيف للمواطنين . 

وناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع الموجه الثانية لكورونا. 
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